Caserta: “Momento difficile. Andiamo in ritiro, non si può continuare così”

Non un momento semplice per il Benevento, sconfitto ieri sera dall’Ascoli e mandato prontamente in ritiro dal presidente Vigorito. Queste le parole a fine gara di mister Caserta: “Non mi è piaciuto l’atteggiamento, ci sono stati dei passi indietro rispetto al Lecce. Occorre fare un mea culpa. È un momento difficile, questo è evidente. Prima della sosta si è vista una squadra che stava bene dal punto di vista fisico e mentale. La partita con la Spal ci ha condizionato un po’ tutto. Si è persa qualche certezza. Abbiamo accusato la mancanza di elementi importanti che in quel momento davano equilibrio e gamba. Lapadula non l’ho mai messo in discussione. È stato un episodio che è successo. Non è mai stato un problema mio, lui ha fatto questa scelta. Dobbiamo migliorare sotto tutti i punti di vista. Non basta ciò che abbiamo fatto fino a questo momento, dobbiamo solo lavorare”.

FOTO: Twitter Benevento