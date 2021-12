Casemiro: “Rispettiamo l’Inter. Ancelotti? E’ da 40 anni nel calcio, mi ha insegnato tantissimo”

Insieme a Carlo Ancelotti, ha parlato alla vigilia della gara contro l’Inter il centrocampista brasiliano Casemiro.

Queste le sue parole: “Noi affrontiamo sempre le partite con serietà e rispetto. Sappiamo che l’Inter è una grande squadra, ma ci giochiamo il primo posto nel Gruppo D e scenderemo quindi in campo con grande determinazione. Ci aspetta una gara difficile, affronteremo i campioni in carica della Serie A. Rispettiamo l’avversario”.

Sul momento: “Tutti si preoccupano molto della nostra possibile stanchezza, ma abbiamo Pintus che fa un ottimo lavoro a livello atletico. La cosa più importante è avere una buona rosa e buoni giocatori, è questo il segreto per vincere titoli”.

Sulla rosa: “Quando si parla di Real, le aspettative sono sempre altissime. Sia che tu abbia 18 anni sia che tu ne abbia 35… Per questo siamo il miglior club del mondo. Dico sempre che questi ragazzi vengono da un calcio completamente diverso, il processo di adattamento è sempre un po’ più difficile per noi brasiliani. Consiglio a Militao, Rodrygo e Vinicius di divertirsi, niente più. Ciò che stanno facendo quest’anno è incredibile, devono continuare così”.

Su Vinicius jr: “Per noi è un privilegio averlo in squadra. Io gli dico solamente di godersi questo momento, che è molto positivo. Per noi è molto importante che Vinicius stia bene. La differenza rispetto al Vinicius dello scorso anno? Quest’anno a volte gioca male, ma alla fine è sempre decisivo. Mi ricordo per esempio la gara col Siviglia: Vini non ha giocato bene, però alla fine ha fatto un golazo decidendo la partita. E’ il migliore al mondo? Domanda difficile, abbiamo anche altri giocatori di livello qui: penso a Benzema, Courtois, Kroos…Vini in ogni caso sta vivendo un momento molto importante della sua carriera, mi auguro che possa continuare così”.

Su Mbappé: “Kylian non è un nostro giocatore. Dobbiamo però essere coerenti: Mbappé è fortissimo, sicuramente sta nella top 3 mondiale. Lo vedo compatibile con qualsiasi altro calciatore, anche se non possiamo parlare di un elemento che oggi non appartiene al Real Madrid. Tutti i tifosi di calcio amano Mbappé, perché è un grande giocatore”.

Su Ancelotti: “Ancelotti è un signore con più di 60 anni, di cui più di 40 nel calcio. Quando uno così parla bene del tuo lavoro, è chiaro che ti fa felice. Ancelotti capisce molto di calcio ed è un allenatore sempre vicino ai giocatori, lo ammiro davvero tanto. Ho imparato molto con lui, anche quando giocavo poco nella nostra prima avventura comune mi diceva sempre che sarei diventato un titolare del Real”. Foto: Twitter personale