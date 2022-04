Casemiro: “Non ci fidiamo del Chelsea. Fischiare Bale vuol dire fischiare la storia del Real”

Intervenuto in conferenza stampa, dato l’impegno in Champions League contro il Chelsea che attende il suo Real Madrid, ecco le dichiarazioni rilasciate da Casemiro: “I fischi a Bale? Quando un giocatore viene fischiato tutti noi siamo fischiati. Bale poi è un giocatore che ha fatto la storia del club e fischiarlo significa fischiare la nostra storia. Spero che la gente domani non lo faccia, non ne abbiamo bisogno. Non ci fidiamo del Chelsea, che resta la squadra campione in carica, anche se in casa loro abbiamo giocato i 90 minuti migliori della nostra stagione. Sarà dura, non ci fidiamo dei rivali e dovremo mettere in campo le nostre armi migliori. Il Real Madrid è il club più grande del mondo, ma anche il più esigente, per questo dobbiamo avere un solo obiettivo, vincere più titoli possibile. Benzema? È il giocatore più importante che abbiamo in questo momento, è la storia del club e per noi è un onore averlo al nostro fianco“.

Foto: Twitter Real Madrid