Casemiro: “Neymar non sarà a disposizione per la prossima. Ma abbiamo giocatori per sostituirlo”

Intervenuto in conferenza stampa, Casemiro, centrocampista del Brasile, ha parlato delle condizioni di Neymar: “E’ un giocatore eccezionale, uno dei migliori al mondo, purtroppo non sarà a disposizione per la prossima partita. Tuttavia, abbiamo giocatori di qualità. Se li paragoni a Neymar, ovviamente, sarà difficile essere al suo livello. Ma abbiamo giocatori di qualità per sostituirlo”.

Foto: Instagram Neymar