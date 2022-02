Casemiro: “Messi? Chi ama il calcio ama Leo. Non posso certo fermarlo da solo”

Casemiro, centrocampista brasiliano del Real Madrid, ha parlato della sua ammirazione per Lionel Messi, che ritroverà tra qualche giorno in Champions League nella sfida contro il Paris Saint-Germain.

Queste le sue parole: “La sua assenza in Spagna si fa sentire, tutto ciò che ha rappresentato per il Barcellona è evidente, è un’icona del club. È un giocatore di cui si innamorano tutti. Se ami il calcio, ami Messi. È tra i tre migliori della storia. Saremo preparati per il suo ritorno al Bernabeu. Per me è impossibile fermare Messi da solo; i miei compagni di squadra dovranno aiutarmi. Contro il PSG vedremo una grande partita”.

Foto: Twitter Real Madrid