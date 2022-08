Casemiro in lacrime per l’addio al Real Madrid: “Qui ho costruito la mia vita, spero sia un arrivederci”

Addio inaspettato quanto doloroso quello di Casemiro al Real Madrid. E nel corso della conferenza stampa organizzata per salutare club e tifosi, il brasiliano non è riuscito a trattenere le lacrime. Poi ha spiegato: “Quando me ne sono andato dal San Paolo, avevo ben chiaro che sarei arrivato a giocare nella prima squadra del Real Madrid. Qui ho costruito la mia vita, la mia famiglia. Ho vinto tanti titoli, ma la cosa più importante è stata allenarmi ogni giorno al Real. Con Modric e Kroos abbiamo ottenuto grandi risultati, mi sono goduto il calcio e un giorno tornerò sicuramente in questo club per restituire l’affetto che go ricevuto, continuando ad apportare il mio aiuto. Spero sia un arrivederci”.

Foto: Instagram Real Madrid