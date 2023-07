Casemiro: “Dopo l’eliminazione in Qatar sono scoppiato a piangere. Sembrava la volta giusta per il Brasile”

Durante l’intervista concessa a Placara, il centrocampista del Manchester United e della Nazionale brasiliana, Casemiro, è tornato a parlare dell’eliminazione al Mondiale in Qatar della Seleçao per mano della Croazia: “Odio piangere, ma dopo l’eliminazione ai Mondiali in Qatar sono crollato. Davanti agli altri ho dovuto mantenere una certa compostezza, da sceriffo. Ma in camera sono scoppiato a piagnere come un bambino, sembrava la volta giusta per il Brasile”.

Foto: Instagram FIFA