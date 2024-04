Casemiro: “Ancelotti pianse quando lasciai il Real. Quelle lacrime mi fecero esitare”

Durante l’intervista concessa al Chiringuito TV, il centrocampista del Manchester United, Casemiro, è tornato a parlare del suo addio al Real Madrid, rivelando un retroscena su Carlo Ancelotti: “Devo raccontare qualcosa che non ho mai svelato a nessuno. Solo una volta ho esitato a lasciare il Real ed è stato proprio per trasferirmi in Inghilterra al Manchester United. Ricordo che era un venerdì. Ormai era tutto fatto, non mi ero neanche allenato. Mancavano solo le firme. Sono entrato nell’ufficio di Ancelotti per parlargli, ma lui sapeva già che mi sarei trasferito. Appena entro nella stanza chiudo la porta, ma il mister si volta e scoprò che è in lacirme. Gli chiesi perchè stesse piangendo e lui mi rispose che mi “amava”, non avrebbe mai voluto che me ne andassi. In quel momento devo ammettere che sono rimasto colpito dalla sua reazione. È stata l’unica volta che ho esitato nel voler lasciare Madrid”.

Foto: Instagram Real Madrid