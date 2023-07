Casemiro: “A chi piace il calcio non può non adorare Messi. Ha firmato un’epoca”

Durante l’intervista rilasciata a Placar, il centrocampista del Manchester United ed ex Real Madrid, Casemiro, ha così parlato di Lionel Messi, tessendo le lodi dell’ex capitano del Barcellona. “Ha firmato un’epoca, non si può negare. È sempre stato un rivale, quando giocava con il Barça, oppure contro l’Argentina. Non c’era possibilità di scappare. A coloro a cui piace il calcio non è possibile non piaccia Messi. È ammirevole”.

Foto: Instagram FIFA