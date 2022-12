Casarin: “Orsato avrebbe meritato la finale”

Paolo Casarin è intervenuto a Radio Rai e si è soffermato sugli arbitri attualmente impegnati in Qatar e in modo particolare su Orsato che dirigerà la sfida tra Argentina e Croazia. “Finalmente si sta sviluppando una classe mondiale e non solo 4-5 arbitri come in passato. All’inizio sembravano tutti molto più bravi, adesso c’è qualche difficoltà in più. Orsato? Ha fatto molto bene, avrebbe meritato la finale. Domani dovrà fare benissimo, dimostrando la sua tranquillità e la sua forza”.

Foto: Orsato sito Aia