Casale: “Se le partite finissero al 45′, saremmo primi in classifica”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Lazio, Nicolò Casale, ha così parlato dopo il pari contro l’Hellas Verona, sua ex squadra: “Tornare è stato emozionante perché qui sono nato e cresciuto, era la mia prima volta da avversario al Bentegodi. Da professionista ho però dato tutto per vincere la partita e credo do averlo dimostrato anche negli ultimi minuti quando mi sono buttato in avanti. Volevo vincere a tutti i costi. Rimonta? Siamo a parlare delle solite cose. È successo spesso, abbiamo perso tanti punti da situazioni di vantaggio e non riesco a capire cosa accada a livello mentale nei secondi tempi, rientriamo pensando che la partita sia facile. Con queste squadre bisogna chiuderla, giocando fuori casa, col pubblico che spinge, diventa ancora più difficile”.

Poi prosegue: “Se vogliamo stare nei piani alti della classifica, bisogna fare questo salto qui al più presto, bisogna tirare fuori qualcosa di più, far scattare nella testa di ognuno quel che serve per evitare di essere rimontati. Se le gare finissero al 45° saremmo primi in classifica. ma non bisogna più parlarne, ognuno di noi deve andare a casa e pensare a questo, cosa posso fare per cambiare questa situazione. Atalanta? Sarà importante, ma come lo era stasera. Negli scontri diretti abbiamo dimostrato di tirare fuori qualcosa in più, cosa che oggi non è accaduta. Dobbiamo fare questo step anche con squadre sulla carta inferiori”.