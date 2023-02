Casale: “Sarri maniacale, per questo stiamo facendo bene. Conference? Siamo qua e vogliamo vincere”

Durante l’intervista concessa a Lazio Style Channel, il difensore biancoceleste Nicolò Casale ha così parlato dei suoi primi mesi in biancoceleste: “Qui ho avuto un periodo di adattamento. Modo di giocare diverso rispetto a Verona, ho lavorato e mi sono fatto trovare pronto. Bisogna sempre dimostrare di saper fare bene. Il mister crede in me, ci fa lavorare molto sulla fase difensiva. Sarri è maniacale e per questo stiamo facendo bene come difesa e squadra. La Lazio l’ho seguita tanto perché negli anni ho visto che le tifoserie, con quella del Verona, vanno d’accordo. Sono sempre stato attratto da questa società, è stata la mia prima scelta. Giocando di più ora e essendo giovane in campo penso “lasciamo fare ai più esperti” ma è giusto farsi sentire. L’impatto con l’Olimpico è stato bellissimo, sapevo che i tifosi laziali erano calorosi. Al mio primo gol ho avuto i brividi a sentir urlare il mio cognome”. E sui compagni: “Con Romagnoli ci troviamo bene ma anche le poche partite che ho giocato con Patric sono andate bene. C’è sintonia e questo è importante. Nel gruppo mi sono trovato subito molto bene. Qualcuno lo conoscevo già, come Zaccagni e Cancellieri. Sono stato accolto bene anche dai più esperti. Ho legato con tutti, abbiamo un bellissimo rapporto. “Di italiani titolari ce ne sono pochissimi nei top club. Credo che sia importante che il club lavori su questo. Nel calcio è importante avere un blocco di giocatori che si ritrovano: Mancini valuterà, stiamo facendo bene come squadra e per questo abbiamo gli occhi addosso”.

Infine, sulla Conference: “Siamo qua e vogliamo vincere. Credo che una vittoria col Cluj ci dia fiducia dopo queste partite. In Conference ci sono buone squadre, superando questi turni ci saranno belle partite. La Serie A? Già da qualche partita sono diffidato, cercherò di stare attento soprattutto ora che Alessio ha avuto il problemino. Mancano 4/5 punti, ma siamo sesti, è ancora tutto aperto ed è il momento di non sbagliare più. C’è grande equilibrio nel campionato, ho visto Sampdoria-Inter ieri, a parte il Napoli è un campionato molto combattuto. Chi sbaglia di meno rimane in Champions. Caliamo nel secondo tempo? Dobbiamo dimostrare di portare quell’approccio anche nel secondo tempo, quando faremo questo salto ci divertiremo. Capisco i tifosi in questo momento. Noi vogliamo vincere sempre, dare il massimo, non sempre si riesce giocando così spesso ma la testa c’è e vogliamo rimanere in alto fino alla fine”.



Fonte: Instagram Casale