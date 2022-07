Casale saluta il Verona: “Con una mano che trema mentre scrivo, non dirò mai addio. I veri amori non fiiscono”

Nicolò Casale, difensore annunciato oggi dalla Lazio (trattativa che vi abbiamo raccontato in esclusiva), ha pubblicato sul proprio account Instagram una struggente lettera di addio al Verona e ai colori del suo cuore.

Queste le sue parole: “A Verona sono nato. A Verona sono cresciuto. Nell’Hellas ho iniziato a giocare a calcio e con l’Hellas ho cominciato a coltivare il mio desiderio. All’Hellas sono tornato ogni volta che finiva un prestito, sempre con lo stesso sogno. Che finalmente nella scorsa stagione ho visto realizzare: giocare in serie A con il gialloblù addosso. Grazie a Verona sono diventato uomo, grazie all’Hellas sono cresciuto come calciatore. Adesso è l’ora dei saluti perché qui il mio percorso era finito e allora ho cercato di inseguire le mie ambizioni, ma le origini non si dimenticano e i sogni realizzati ti restano tatuati sulla pelle. Con la mano che trema mentre scrivo non riesco a dirti addio, perché gli Amori veri non finiscono mai #hellasverona”.

Foto: instagram personale