Casale: “Dobbiamo ripartire subito. Non voglio cercare alibi, penso in positivo”

Sul canale TV della Lazio, ha parlato Nicolò Casale: “Quando giochi contro queste squadre e contro questi giocatori, ti puniscono. Dobbiamo ripartire che già tra tre giorni si gioca ancora, non pensi che l’obiettivo sia stato centrato, adesso che abbiamo visto le vittorie delle altre siamo a pochi punti. È un attimo tornare sotto. Non si può neanche dire che è questione di condizione fisica o clima perché anche gli altri giocano con questi primi caldi. Non voglio cercare alibi, voglio pensare positivo. Mancano sei partite importanti, abbiamo qualche punto di vantaggio e dobbiamo continuare a lavorare”.

Fonte: Instagram Casale