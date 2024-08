Casale: “Gli attaccanti in Serie A più difficili da affrontare sono Thuram e Leao”

Casale, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Tv Play direttamente da Formello, raccontando degli aneddoti sugli attaccanti affrontati in Serie A: “Ce ne sono parecchi, dipende anche dalla partita. All’andata Thuram mi ha colpito molto poi c’è Leao del Milan che quando è in giornata ha un passo veramente difficile da tenere”. In Champions, invece: “Ce ne sono stati un paio, ma quello che mi ha colpito di più è stato Jimenez del Feyenoord e infati ha molte offerte importanti in Europa. Mi ha colpito veramente tanto”. Il difensore ha anche rivelato il difensore centrale più forte in prospettiva: “Sicuramente uno dei più forti e che mi piace di più gioca all’Arsenal ed è Saliba. Mi piace molto guardare il calcio europeo. Lui mi ha sorpreso e mi ha colpito di più a livello futuro”.

Foto: Instagram Casale