Casale: “Castro? Fisicamente ha qualcosa in più di Lautaro”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore del Bologna, Nicolò Casale, ha così parlato delle analogie tra Santiago Castro e Lautaro Martinez: “È un giocatore che mi ha stupito quando sono arrivato qui a Bologna, è giovane ma ha una forza fisica fuori dal normale. Gli manca qualcosina per arrivare al livello di Lautaro, ma ha anni per migliorare: fisicamente credo abbia qualcosina in più, gli manca un po’ di qualità nella gestione di palla. Ma è giovane e può diventare un grande attaccante”.

Foto: twitter bologna