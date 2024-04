Casale: “Avessimo avuto sempre l’atteggiamento di stasera, non avremmo avuto una stagione così difficile”

Nicolò Casale, difensore della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Salernitana.

Queste le sue parole: “Contava far bene, dare un segnale importante dopo il derby perso. Abbiamo fatto il nostro dovere, il risultato è venuto di conseguenza. Quando siamo applicati e facciamo quello che chiede il mister riusciamo a fare sempre bene. L’obiettivo è vincerle tutte, ma non solo noi andiamo in campo. Ci sono anche gli avversari. Quindici giorni fa ci è stato stravolto il modo di giocare, io ho avuto la fortuna di conoscere il mister e capire cosa volesse. Gli altri erano abituati al gioco di mister Sarri e hanno avuto difficoltà, ci sono passato anche io e non è semplice. È normale che ci siano state delle difficoltà però è importante dimostrare sempre di voler vincere. Questo qualche volta è mancato, se avessimo avuto questo atteggiamento non ci sarebbero stati fischi stasera”.

Tudor? “Sono felice di averlo ritrovato, spero che mi possa tirare fuori quel qualcosa in più che mi è mancato questa stagione. Non mi voglio giustificare, ma ho passato mesi molto molto difficili e in carriera non mi era mai successo. Un limbo, ho fatto fatica a uscirne. Mi dispiace molto, ho chiesto spesso scusa per i miei errori e spero di fare questo finale di stagione sui livelli dello scorso anno”.

Cosa vedo di positivo? “Sicuramente un cambio di marcia negli allenamenti, c’è più pressione sull’uomo. Non è lo stesso modo di giocare di Verona, in quell’annata lì voleva un uomo contro uomo e in questo momento della stagione è difficilissimo se non impossibile imporlo subito. Abbiamo iniziato con una via di mezzo, una marcatura a uomo zona palla, e ci vuole tempo come ogni cosa, ma ho visto cose positive e sono contento. Speriamo che adesso col passare delle settimane più partite abbiamo e più entreranno in testa i meccanismi e sarà più semplice”.

Foto: twitter Lazio