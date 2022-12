Casale: “Alla Lazio giocatori di livello. Voglio lavorare per crescere di più”

Nicolò Casale, difensore centrale della Lazio, ha risposto alle domande dei canali della Lazio alla consueta cena di Natale di squadra. Il giocatore ex Hellas Verona, ha parlato dei biancocelesti e dei suoi obiettivi a Roma: “Voglio continuare a lavorare per poter crescere ancora di più. I primi mesi sono stati mesi molto interessanti. Sono arrivato da una squadra molto diversa per stile di gioco rispetto alla Lazio, dove mi sono trovato con giocatori di livello. È stata un’ottima crescita e voglio solo che sia un punto di partenza”.

Foto: Instagram Casale