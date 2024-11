Casadò: “Nel calcio di oggi si parla tanto, l’importante è lavorare e dare il massimo”

Nel corso di una lunga chiacchierata con Mundo Deportivo, Casadó ha raccontato le sue emozioni e riflessioni sul suo percorso al Barcellona, parlando del momento difficile vissuto con l’infortunio di Marc Bernal, delle opportunità che ha saputo cogliere e dell’importanza di una mentalità tranquilla e concentrata.

Quest’estate si è parlato di acquisti, anche quando Bernal si è infortunato si è cercato di ingaggiare Bajcetic, che ora è con la Under 21. Personalmente, come l’ha vissuta?: “Al giorno d’oggi nel mondo del calcio si parla sempre di tante cose e penso che l’importante sia stare tranquilli con il lavoro che si sta facendo, dare sempre il massimo perché poi le cose andranno meglio. Da lì arriveranno i risultati”.

Marc Bernal si è infortunato, poi non è stato ingaggiato Bajcetic né alcun altro sostituto e si è puntato su Casadó nella partita contro il Valladolid. È stato quell’esame un punto di svolta?: “L’infortunio di Marc è stato difficile per tutti. Sta recuperando ora e voglio inviargli tutto il mio supporto. Non è facile avere un infortunio del genere, ma siamo sicuri che tornerà e lo farà più forte. Quella partita contro il Valladolid è stata proprio dopo l’infortunio e sapevo che lì avrei avuto un’opportunità e dovevo sfruttarla se volevo avere un ruolo importante nel Barça. Sapevo che sarebbe stata una partita fondamentale per me. Ho cercato di dare il mio massimo livello e per fortuna è venuta fuori una buona prestazione”.

Ultimamente i giovani del Barça raggiungono subito la nazionale maggiore: “Il settore giovanile del Barça sta facendo un ottimo lavoro, penso che stia allenando i giocatori nel modo giusto. Poi vedi che quando arrivi in ​​prima squadra la gente risponde molto bene”.

Sono arrivati elogi da un giocatore del calibro di Busquets: “Ho potuto ascoltarli, sì, e mi hanno fatto molto piacere. Che un giocatore di livello mondiale come Busi parli così di te è incredibile”.

Cosa ti ha detto De la Fuente?: “Ho parlato con lui ieri e mi ha regalato anche un breve video per raccontarmi più o meno cosa cercava da me. Ora dovrò convincere De la Fuente e cercherò di fare il possibile perché ciò accada”.