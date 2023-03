Casadei: “Tante differenze tra Inghilterra e Italia, qui anche gli allenamenti sono divertenti”

Il centrocampista italiano Cesare Casadei del Chelsea, ma in prestito al Reading in Championship, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’Inter ha ceduto l’ex Primavera nell’agosto del 2022: “Inghilterra? “È pur sempre calcio quindi ci si adatta. Però lì in effetti è un po’ differente. Almeno dove sono io, prima Chelsea e ora Reading, si fanno tanti allenamenti con la palla. C’è tanta intensità, sono molto divertenti anche gli allenamenti. Inter? Da quando mi sono trasferito in Inghilterra mi sto focalizzando sulla Premier e sulla Championship, il campionato dove gioco. Sto cominciando a guardare più quelli”.

Foto: Instagram ufficiale Casadei