Casadei si presenta: “Sarà un’esperienza fantastica. Sono un centrocampista box to box”

Cesare Casadei è un nuovo giocatore del Reading. Il centrocampista ha lasciato al Chelsea fino al termine della stagione per farsi le ossa in Championship. Dopo l’ufficialità, il calciatore ha rilasciato le sue prime parole ai microfoni ufficiali del club: “Sono veramente felice di essere qui e di cominciare questa nuova sfida. Per me è una grande opportunità, giocherò in un torneo competitivo, mi sento pronto e non vedo l’ora di cominciare. Ho sempre guardato il calcio inglese sin da quando ero bambino, era il mio sogno, sono eccitato di essere qui a giocare. E’ una buona cosa per me, sono pronto a imparare tanto da lui. Penso sarà un’esperienza fantastica, darò il 100% per questo club. Sono un box to box, difendo e attacco, cerco di fare entrambe le fasi. Possono giocare in diverse parte del campo”, ha concluso il centrocampista classe 2003″.

