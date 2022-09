Casadei, sconfitta ed espulsione nell’esordio con l’Under 21 del Chelsea

L’avventura di Cesare Casadei con la maglia del Chelsea non è iniziata nel migliore dei modi. Il centrocampista, ceduta dall’Inter ai londinesi per 20 milioni di euro, ha debuttato ieri sera con la maglia dell’Under 21 dei Blues in occasione della sfida di EFL Trophny, persa per 1-0 sul campo del Sutton ed è stato espulso nella ripresa per doppia ammonizione. La seconda, in particolare, è stata particolarmente ingenua: Casadei ha infatti bloccato il pallone con la mani nel tentativo di fermare la ripartenza avversaria.

Foto: twitter Chelsea