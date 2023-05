Casadei: “Non mi pento dell’addio all’Inter, in Inghilterra mentalità migliore”

Brilla con l’Italia al Mondiale Under20 l’ex gioiellino dell’Inter Cesare Casadei. Il suo passaggio al Chelsea durante il calciomercato della scorsa estate ha segnato una svolta nella carriera del centrocampista che, arrivato a Londra, ha poi vestito la maglia del Reading in prestito per metà stagione in Championship. Dal ritiro della Nazionale, Casadei ha parlato del suo passato in maglia nerazzurra: “Non mi pento di aver lasciato l’Inter. Al Chelsea c’è la mentalità di investire sempre tanto nei giovani e io sono grato per l’opportunità. È stata una scelta di carriera e di vita che mi sento di consigliare perché andare all’estero ti apre la mente. Può essere dura all’inizio adattarsi ad una nuova lingua e una nuova cultura, ma ne vale la pena. In Inghilterra non hanno paura di lanciare i giovani, io mi sono allenato con la prima squadra quasi subito. Sto davvero bene qui e rifarei tutto ciò che ho scelto di fare”.

Foto: Twitter Chelsea