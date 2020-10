Casadei, Miretti e non solo: ecco i 5 baby citati tra i migliori 60 del mondo

Come ogni anno, il Guardian ha pubblicato la lista dei 60 migliori under 17 del mondo. Fra questi ce ne sono 5 che giocano in Italia.

Dimo Krastev, Fiorentina – Figlio d’arte (anche suo padre giocava a calcio), Krastev è nell’Under 17 della Viola dalla scorsa stagione. È un centrocampista, ma può essere schierato anche come difensore centrale. Nell’ultimo anno, ha vinto la Coppa Italia Primavera, battendo in finale il Verona per 1-0. È anche capitano della Bulgaria Under 17.

Samuel Iling-Junior, Juventus – L’ala sinistra è il nuovo arrivato a Torino, ma ha già fornito un assist nella partita d’esordio, persa 3-1 contro il Milan. Nell’ultima stagione ha giocato nel Chelsea Under 18, dove è considerato uno dei giocatori più di prospettiva in circolazione.

Cesare Casadei, Inter – È uno che sa come cambiare le partite. A gennaio ha segnato all’esordio con la Primavera contro la Sampdoria, entrando dalla panchina. Ad agosto ha fatto lo stesso in Youth League contro il Rennes, regalando alla squadra la qualificazione ai quarti di finale. Un centrocampista con un buon fisico e che non conosce paura.

Fabio Miretti, Juventus – Sedici gol in diciassette partite nella scorsa stagione con l’Under 17. Numeri da attaccante, ma lui è un centrocampista. Sa trovare gli spazi in campo e rompere le linee avversarie. Alcuni lo considerano il nuovo Marchisio.

Emil Roback, Milan – I rossoneri hanno sborsato 1,5 milioni un mese fa e battuto la concorrenza di Arsenal e Bayern Monaco per assicurarsi le prestazioni di questo giovane attaccante svedese. Purtroppo si è infortunato quasi subito e finora abbiamo potuto vederlo poco. Ma le premesse per emulare Zlatan Ibrahimovic ci sono tutte.

Foto: Miretti, Guardian