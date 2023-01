Casadei lascia il Chelsea: accordo vicino per il prestito al Reading

Cesare Casadei, secondo fonti inglesi, sarebbe prossimo a lasciare il Chelsea per il Reading. Il giovane centrocampista italiano, classe 2003 ex Inter, sarebbe vicino a disputare la seconda parte di stagione in prestito nel club di Championship. Una nuova esperienza volta a formare, ancor di più, il ventenne prima di un eventuale inserimento in pianta stabile nella prima squadra dei blues di Londra. Fino ad oggi, infatti, Casadei ha giocato in Premier League 2 con il Chelsea U21.

Foto: Twitter Chelsea