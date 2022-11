Casadei: “La scelta del Chelsea l’ho fatta a braccia aperte. Sto crescendo sia umanamente che calcisticamente”

Cesare Casadei, centrocampista della Nazionale Under 21, ex Inter e trasferitosi giovanissimo al Chelsea, spiega il suo addio ai nerazzurri e la sua avventura londinese: “Quando mi è arrivata l’offerta del Chelsea e ho avuto l’opportunità di fare questa nuova esperienza sinceramente l’ho presa a braccia aperte. Non è stata una scelta facile da prendere e non è stato facile neanche all’inizio perché non sapevo bene la lingua e tuttora la sto imparando, però mi son sentito di farla per uscire dalla zona di comfort: per il momento mi sto divertendo ed è un’esperienza super positiva. Sono cresciuto umanamente, perché ho dovuto cominciare a cavarmela da solo, e tecnicamente, perché qui c’è più intensità, la velocità di gioco è maggiore. Come gli allenamenti: si lavoro molto meno a secco e quasi tutto con il pallone, a partire dal riscaldamento”.

Foto: twitter Chelsea