Casadei-Genoa: conferme sul lancio ANSA di ieri

Cesare Casadei è un obiettivo concreto del Genoa. Conferme sul lancio dell’ANSA di ieri sera verso le 20 quando si parlava di una trattativa in stato avanzato per il centrocampista classe 2003 ex Inter e di proprietà del Genoa. Su Casadei c’è in pressing il Leicester, nelle scorse settimane c’era stato un sondaggio Juve non approfondito, adesso il Genoa lavora per chiudere l’operazione e per regalare un rinforzo importante a Gilardino.

Foto: Twitter Chelsea