Carvajal: “Venti anni al Real, mi si accappona la pelle. Sogniamo la Quindicesima”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore del Real Madrid, Dani Carvajal, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco, valida per il ritorno della semifinale di Champions League: “Sono molto orgoglioso di quanto sto vivendo con questa maglia. C’è poco da dire su cosa comportano queste partite, tra la gente c’è euforia per la grande stagione che stiamo disputando. Possiamo sognare la quindicesima…”.

Su Ancelotti: “Lui e il suo staff hanno tanto valore, è merito suo se abbiamo tutti gli occhi aperti in questa stagione”.

Sui venti anni in Blancos: “E mi si accappona la pelle. Ripenso al ragazzo che arrivava qui…. Qual è il mio ruolo oggi? Il ruolo di ciascuno evolve nel tempo, adesso sono tra i veterani e cerco di essere da esempio, affinché i giovani non escano dai giusti binari e ci facciano remare tutti assieme”.