Carvajal sull’infortunio: “Si conferma una lesione del legamento crociato, non vedo l’ora di tornare”

Vittoria dal retrogusto amaro quella del Real Madrid di ieri sera contro il Villarreal. I Blancos hanno vinto 2 a 0, ma hanno dovuto fare i conti con l’infortunio di uno dei principali pilastri tecnici e temperamentali della squadra: Dani Carvajal. Dopo un duro contrasto di gioco con Yeremi Pino, il terzino destro si è accasciato a terra dolorante, e ha dovuto abbandonare il campo da gioco in lacrime. Lo stesso difensore spagnolo qualche ora fa ha postato una foto su Instagram, in cui ha comunicato di aver subito la lesione del legamento crociato, che lo terrà fuori dai campi da gioco per i prossimi mesi. Si attendono conferme dal Real Madrid, dopo gli esami strumentali del caso.

“Si conferma una grave lesione al legamento crociato, dovrò passare in sala operatoria e stare fuori dal campo per qualche mese. Non vedo l’ora di iniziare la guarigione e tornare come una bestia. Grazie mille a tutti per i vostri messaggi, mi sento molto amato”.

Foto: Instagram Carvajal