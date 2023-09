Carvajal sulla scelta di Gabri Veiga: “Lo capisco perfettamente”

Uno dei trasferimenti che più ha fatto discutere nel corso di questa estate è stato il passaggio di Gabri Veiga all’Al Ahli, che ha scelto l’Arabia e non il Napoli di Garcia. Questo il commento del difensore del Real Madrid Carvajal, che ha giustificato così il ragazzo ai microfoni di Movistar: “Lo capisco perfettamente. Quando sono andato in Germania (al Bayer Leverkusen, ndr) ho firmato un contratto di cinque anni e la prima cosa che ho fatto è stata comprare una casa per i miei genitori. Si tratta di un modo per aiutare la sua famiglia, dobbiamo comprendere il ragazzo. Poteva andare al Napoli con un ingaggio da un milione di euro ma non sarebbe stato al riparo in caso di grave infortunio, per esempio“.

Foto: Instagram ufficiale Real Madrid