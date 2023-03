Carvajal sulla rete annullata ad Asensio: “Dobbiamo pensare a giocare. Non dubiteremo mai del sistema”

Il terzino spagnolo del Real Madrid, Dani Carvajal, ha parlato in occasione di un evento pubblicitario presso il ritiro della Nazionale spagnola. Il calciatore ha ricevuto una domanda in merito all’arbitraggio del Clasico perso contro il Barcellona in campionato, dove è stato annullato un gol ad Asensio all’81’sul risultato di 1-1. Un fuorigioco millimetrico che ha fatto tanto rumore, ponendo dei dubbi al tecnico dei blancos Carlo Ancelotti. Le parole di Carvajal: “Alla fine dobbiamo dedicarci a giocare, cercando di fare del nostro meglio e non entreremo nel dettaglio se c’è un leggero fuorigioco o meno, ecco a cosa servono le persone giuste. L’altro giorno era considerato fuorigioco e lo accettiamo, non dubiteremo mai del sistema”.

Foto: Instagram ufficiale Real Madrid