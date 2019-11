Carvajal sul Barcellona: “Preferisco che esca fuori dalla Champions”

Dani Carvajal, terzino destro del Real Madrid e della nazionale spagnola, ha rilasciato delle dichiarazioni di fuoco ai microfoni di A Diario su Radio Marca. Il 27enne si è espresso sui rivali del Barcellona senza troppi giri di parole: “Il Clasico? Arriverà in un momento impegnativo ma se è questioni di sicurezza allora va bene”. Ha continuato: “Se mi piacerebbe vedere il Barcellona fuori dalla Champions? Non mentirò: preferisco che il Barcellona non passi, perché è un candidato per la vittoria finale ed è il nostro miglior rivale. Non voglio essere falso. Se tutte le squadre forti cadono, questo è meglio per noi“.

Foto: Marca