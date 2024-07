Carvajal: “Se voglio rubare il Pallone d’Oro a Bellingham? Mi basterebbe l’Europeo”

Dani Carvajal ha rilasciato un’intervista a El Chiringuito TV per raccontare come si comporterà con il suo compagno di squadra al Real Madrid, Jude Bellingham, centrocampista dei Tre Leoni: “Non ho parlato con Bellingham, gli manderò un messaggio prima della partita… e domenica ci abbracceremo. Gli farò gli auguri, c’è molto rispetto e molta ammirazione”, ha esordito il terzino spagnolo. Se vinco gli Euro 2024 gli scippo il Pallone d’Oro? “Se gli portiamo via l’Europeo, per me è sufficiente. Non ci penso nemmeno e saranno gli elettori a decidere chi è stato il miglior giocatore dell’anno”.

Foto: Instagram Carvajal