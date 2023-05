Carvajal: “Qualunque cosa accada penso che Ancelotti resterà”

Il terzino del Real Madrid a Cadena SER ha parlato della semifinale e del futuro di Ancelotti: “Qualunque cosa accada, penso che resterà. Non credo che sia messo in discussione, sta facendo un lavoro fantastico, Abbiamo vinto tutto in due anni, abbiamo vinto la Copa del Rey e siamo a un passo da un’altra finale di Champions League. Sia il club che i giocatori vogliono che resti”.

Foto: Instagram ufficiale Real Madrid