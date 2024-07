Carvajal: “Ogni giorno dico a Rodri di venire al Real. A Manchester non c’è mai il sole”

In un’intervista rilasciata da Dani Carvajal, terzino destro del Real Madrid ad AS, lo spagnolo ha ammesso di aver provato e provare tuttora a strappare il sì di Rodri per un suo trasferimento al real Madrid del mediano ora in forza al Manchester City, decisivo nella finale di Champions del 2023 contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Ogni giorno dico a Rodri di firmare per il Real Madrid. Gli dico ogni giorno di lasciare Manchester, che lì non c’è il sole e di venire a Madrid che abbiamo bisogno di lui. Lui mi dice che ha un contratto… ma sarebbe perfetto per noi”.

Foto: twitter Real Madrid