Carvajal: “Non immagino la mia vita senza questa maglia. Ancelotti? Gli devo tanto”

L’esterno del Real Madrid, Dani Carvajal ha rinnovato il contratto con i blancos.

Lo spagnolo, ai microfoni dei canali ufficiali del club, ha commentato così la notizia.

Queste le sue parole: “Era tempo di fare un passo avanti, per essere un pilastro importante di questo progetto e ottenere nuovi titoli. La mia sarà una vita in bianco. Per me è la cosa più importante. Non riesco a immaginare la mia vita o quella della mia famiglia senza questa maglia, senza indossare questi colori. Spero di rispettare il contratto e di ritirarmi qui. Potrei dire di aver realizzato praticamente tutti i miei sogni. Questa maglia genera ambizione, ogni anno si parte da zero e speri di vincere sempre. È questo il segreto del Real Madrid”.

Il ritorno di Ancelotti: “Carlo è un grande allenatore, sotto tutti i punti di vista. Quando sono tornato dalla Germania, la mia prima stagione è stata con lui, lui mi ha fatto esordire e sentire un giocatore importante. Alla fine ho guadagnato il posto e la sua fiducia”.

Foto: Sito Real Madrid