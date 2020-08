Carvajal: “Non è facile fare amicizia al Real Madrid”

In un’intervista ad Esquire, Dani Carvajal ha parlato del suo Real Madrid e del rapporto con i compagni. Questi alcuni passaggi salienti: “Zidane? Non si arrabbia mai, il suo punto di forza è che da fiducia alla squadra, e questo la rende vincente”. Sul suo futuro: “Vorrei ritirarmi qui. Ho vinto tutto con la società e a livello di titoli è difficile chiedere di più ma vorrei vincere la quinta Champions League con il Real”. Poi la confessione: “Non è facile fare amicizia. Il Real è un grande club in cui tutti combattono molto, non c’è tempo per altro e la vita privata è tenuta in disparte “.

Foto: Twitter Real Madrid