Carvajal non ci sta: “Calendario improponibile, non possiamo giocare 60 partite all’anno”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore della Spagna, Dani Carvajal, ha così parlato della situazione calendario dopo l’introduzione del nuovo Mondiale per Club: “Ho più energia che mai. Voglio che arrivi la partita e mangiare gli avversari. Ma visto quello che accadrà l’anno prossimo, con una Supercoppa fuori dalla Spagna, un Mondiale per club che ci porterà lontano da casa per un altro mese, un’altra Champions League… è un calendario improponibile e il livello delle partite calerà perché è impossibile mantenere lo stesso livello giocando ogni tre giorni”.

foto: Instagram Carvajal