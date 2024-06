Carvajal: “Nacho? Ha tempo per decidere. Spero che rimanga perché è molto importante per noi”

Dani Carvajal, terzino destro della Nazionale Spagnola e del Real Madrid, con cui ha appena vinto la Champions League, si è raccontato ai taccuini di Marca riguardo diversi temi. Dal suo compagno di squadra e di Nazionale Nacho Fernandez, fino alla spirito Real da importare nelle Furie Rosse. Ecco le sue parole:

Sullo spirito Real da permeare in Nazionale: “Certo, questa è la mia idea. Trasmettere ai giocatori più giovani che possono vedere nei veterani che abbiamo vinto tanto e che possiamo essere un riferimento, che è possibile. Che bisogna lottare fino alla fine, adattarsi a ogni partita, a ogni momento. È questo che può portarci lontano”. Su Nacho: “Non lo so. È in dubbio. Ha tempo per decidere. Spero che rimanga perché è molto importante per noi, ma come ho detto con Toni, la decisione che prenderà la accetteremo”.

Foto: instagram ufficiale Real Madrid