Carvajal: “Mbappé è un leader. Ancelotti? E’ un tecnico fantastico”

Daniel Carvajal, difensore del Real Madrid ha parlato a Marca, raccontando del suo infortunio: “Immaginatevi di sentirvi un calciatore, ma godersi il processo di recupero. Devo recuperare bene e cercare di tornare il prima possibile”.

Che ne pensa di Mbappe? “Sta segnando tanti gol. Nel gruppo fin dal primo giorno si è adattato in modo fantastico e spero che continui a segnare”.

È il migliore al mondo? “Non lo so, alla fine il migliore al mondo va visto a fine stagione perché i successi collettivi influiscono molto ed è un punto importante per decidere chi è il migliore al mondo, ma è nella top 3”.

Come sta andando il recupero? “La verità è che sto molto bene, sto progredendo giorno dopo giorno. Ho tempi di recupero eccellenti. Senza troppi intoppi, che è la cosa più importante”.

Che ne pensa delle critiche ad Ancelotti? “Alla fine nel mondo del calcio si passa dal Paradiso all’Inferno in due settimane, con due sconfitte. Penso che l’allenatore non vada mai seppellito, lo si è visto in tutta la sua carriera professionistica. Con noi ha vinto due Champions in tre anni con la gente che dubitava molto di lui. Dobbiamo valorizzarlo, è un allenatore fantastico”.

Mbappé è un leader? “È chiaramente un leader. È uno dei migliori giocatori al mondo, se non il migliore. Si è inserito nel gruppo fin dal primo giorno in modo fantastico, è un ragazzo fantastico ed è uno di noi, sembra che sia qui da 5 o 6 anni”.

Come si sente a non giocare? “Male. Ma ora cerco di divertirmi con la famiglia, senza sentire la mancanza dei miei bambini piccoli. Fargli il bagno, cenare, portarli a scuola… Godendomi queste piccole cose.”

Foto: Instagram Real