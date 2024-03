Carvajal: “La Spagna non è un paese razzista. Vinicius? Lo aiuteremo”

Si avvicina l’amichevole di lusso tra il Brasile e la Spagna, in programma domani sera, alle ore 21:30, al Santiago Bernabeu. Nel corso della conferenza stampa di vigilia, l’esterno destro delle Furie Rosse Daniel Carvajal ha parlato così dei suoi compagni di squadra al Real Madrid Vinicius e Rodrygo, che domani saranno suoi avversari e del problema relativo al razzismo che sta attanagliando il calcio spagnolo:

“Se potrò avere qualche minuto di gioco nella partita col Brasile, userò tutte le mie armi contro di loro. Rodrygo e Vinicius avranno vita dura, perché noi siamo forti in difesa. Vini ha grande talento, è difficile mantenere la concentrazione quando lo affronti. Dobbiamo restare solidi, coprire gli spazi e darci tutti una mano, perché col suo talento lui può mettere in difficoltà chiunque. La Spagna è razzista? Non la penso così. Non penso che la Spagna sia un Paese razzista. Vengo da un umile quartiere di Leganés, non c’è mai stato alcun problema. Ho amici con un colore della pelle diverso, e non ci sono mai stati problemi. Poi ci sono i casi di chi entra negli stadi per sfogarsi, loro non dovrebbero più metterci piede negli stadi. Insultano usando ciò che fa più male. Se Vinicius ne parla con noi negli spogliatoi? No, non credo che sia un tema di cui parlare nello spogliatoio, e da parte nostra lo aiuteremo il più possibile a risolverlo e ne parlerà di più a chi lo circonda”.

