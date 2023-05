Carvajal: “La gente chiede partite di altissimo livello come nel SuperBowl. Oggi tutti vogliono essere calciatori a 15 anni”

Dani Carvajal in un’intervista per Ok Mobility ha parlato dei giovani che si stanno avvicinando al mondo del calcio e la spettacolarizzazione di questo sport: “Le nuove generazioni sono molto più sicure di sé, ora è tutto molto più vicino a te e alla tua vita. Anche per via dei social network, tutti vogliono essere calciatori a 15 o 16 anni. Quando sono arrivato in prima squadra ho visto Casillas e Ronaldo come esseri irraggiungibili e solo salutandoli morivo dalla vergogna”.

Sul futuro del calcio: “La gente chiede partite di altissimo livello come accade nel tennis, nel basket o nel SuperBowl. Ci sono tante cose da migliorare, ma è difficile che tutti siano d’accordo. Il nostro presidente per l’esperienza che ha negli affari, fa i calcoli, e insieme alla sua squadra hanno visto che stanno arrivando tempi difficili”.

Foto: Instagram ufficiale Real Madrid