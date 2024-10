Carvajal dopo il rinnovo: “Grazie Real, sarò ancora molto Blancos”

Dopo l’infortunio, il Real Madrid non ha aspettato un secondo di più per rinnovare la fiducia e il contratto di Dani Carvajal. E il difensore ha così ringraziato: “Ho solo parole di ringraziamento per il Real Madrid e per il nostro presidente Florentino Pérez. In un giorno come questo, in cui abbiamo annunciato il rinnovo fino al 2026, trasmette quello che è il miglior club del mondo sotto ogni punto di vista e come i successi che condividiamo ci riempiono di felicità, ma in quelli difficili è quando l’anima si mostra davvero.

GRAZIE REAL MADRID, c’è ancora molto Carvajal in bianco”.

Foto: instagram carvajal