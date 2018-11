Carvajal: “A Roma sarà una battaglia. È il momento di parlare poco e usare gli attributi”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Real Madrid, il laterale Carvajal ha parlato così: “Ho buone sensazioni e sono contento del ritorno in campo. Domani sarà una battaglia, se vogliamo essere primi dobbiamo dimostrarlo. Per vincere dobbiamo mettere gli attributi ma dobbiamo anche essere freddi e bravi a gestire i momenti della gara. E’ il momento di parlare poco e fare molto, siamo a novembre e possiamo ancora lottare su tutti i fronti. Dobbiamo chiederci cosa vogliamo vincere. A partire da domani, contro una squadra molto buona. Lopetegui? Non volevo difendere nessuno in particolare. Julen non è più con noi per i risultati che comandano nel calcio, se non arrivano è difficile restare al Real. Ora le cose vanno bene, il mister ci sta trasmettendo fiducia. E’ qui da poco ma sono sicuro che potremo fare grandi cose”.

Foto: Twitter Real Madrid