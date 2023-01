“Scrittura integrativa” a Ronaldo firmata da Paratici: il “documento non deve esistere”

Come riportato dal Corriere della Sera la Guardia di Finanza ha trovato “La carta Ronaldo” (documento pubblicato dal quotidiano) nello studio dell’Avvocato Restano lo scorso 23 marzo 2022, nel corso della seconda perquisizione. Un documento che “teoricamente non deve esistere” così definito dal capo dell’ufficio legale bianconero Cesare Gabasio al telefono con il ds Cherubini. Parliamo di un accordo per il pagamento posticipato di 19,6 milioni di euro come debito residuo che la Juventus aveva maturato con Cristiano Ronaldo antecedentemente al suo trasferimento al Manchester United. Un debito che secondo gli inquirenti non sarebbe mai stati iscritto a bilancio. L’intestazione parla chiaro: “Egregio Signor Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro“. L’oggetto della carta firmata da Fabio Paratici è “Accordo Premio Integrativo – Scrittura integrativa”. Di seguito uno stralcio del testo: “Facciamo seguito alle intese intercorse e uniamo alla presente il documento relativo al premio integrativo riconosciuto a suo favore (Accordo Premio Integrativo) e l’ulteriore scrittura integrativa dell’Accordo Premio Integrativo (Scrittura integrativa)”. In un altro allegato si specifica anche: “nell’ipotesi in cui, a seguito di suo trasferimento definitivo, la condizione stabilita per la maturazione dei premi individuati (…) non possa verificarsi, Lei avrà diritto a percepire un incentivo all’esodo”.

Foto: Corriere della Sera