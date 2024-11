Carsley: “Kane? Non l’ho abbandonato, ho solo dato l’opportunità a un altro”

Escluso un po’ a sorpresa dalla linea di titolari della partita di ieri contro la Grecia (vinta 3-0), il capitano e centravanti dell’Inghilterra, Harry Kane ha potuto mettere piede in campo solo dal 66esimo minuto. Il commissario tecnico ad interim dei Tre Leoni, Lee Carsley, non intende creare un caso in merito alla scelta di lasciare in panchina dall’inizio del match l’attaccante del Bayern Monaco e nella conferenza stampa di oggi, in vista della sfida con la Repubblica d’Irlanda, ha spiegato la decisione presa: “Si trattava solo di provare qualcosa di diverso, di far fare esperienza a qualcuno che non ha ancora avuto molte occasioni per farlo. Niente di più. Domenica giocherà. Sì, partirà titolare. È il capitano, è molto importante per la squadra. Non ho assolutamente abbandonato Harry Kane. Ha fatto bene per me in tutte le partite che ha giocato e in cui è stato coinvolto. Non si è trattato di un abbandono, tutt’altro, ma di dare un’opportunità a qualcuno”.

Foto: Instagram Harry Kane