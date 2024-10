Carsley (ct Inghilterra): “L’esame è sempre duro, ma sono abituato. Mi aspetto una risposta”

L’Inghilterra è finita nel mirino della stampa e delle critiche dopo la sconfitta per 1-2 contro la Grecia in Nations League e in un gremito Wembley giovedì scorso. Gli inglesi hanno dominato, ma due gol di Pavlidis hanno regalato ai greci la prima vittoria nella loro storia contro i Tre Leoni, scatenando reazioni che, secondo il c.t. ad interim Lee Carsley: “La reazione è stata giusta. Non abbiamo giocato abbastanza bene. Mi aspetto una risposta. L’esame è sempre duro. Non è una cosa a cui non sono abituato”.

Poi ha proseguito: “È importante avere la fiducia della squadra. Il supporto nelle prime due partite è stato buono, ma giovedì abbiamo abbassato i nostri standard. È importante rinfrescare un po’ la squadra, ma credo che siamo nel posto giusto”.

Foto: Instagram Inghilterra