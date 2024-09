Carsley (ct Inghilterra): “Kane? Siamo molto fortunati ad avere un giocatore così”

Lee Carsley, commissario tecnico ad interim dell’Inghilterra, ha parlato ai microfoni della UEFA dopo la vittoria con la Finlandia: “Penso che la prestazione sia stata molto buona. Sapevamo che sarebbe stato difficile abbattere il muro della Finlandia, soprattutto dopo il risultato dell’ultima partita. Si vedeva che erano molto determinati a non subire reti. Abbiamo dovuto essere pazienti ma anche piuttosto aggressivi; la nostra pressione ci ha lasciato un po’ scoperti per i loro contrattacchi. Abbiamo parlato all’intervallo, bisognava essere convinti e continuare ad attaccare”.

Su Angel Gomes: “È stato eccezionale, lo conosco da tempo e già in passato mi aveva regalato queste prestazioni; la cosa più piacevole per me è che tutti gli altri abbiano visto ora di cosa è capace. Penso che dobbiamo stare attenti a non lasciarci trasportare troppo: ha ancora molta strada da fare e deve crescere, ma è fantastico che abbia giocato queste due partite”.

Sulle cento presenze di Harry Kane: “È molto motivato, i suoi standard sono molto alti, è molto esigente con i suoi compagni di squadra ma dà sempre l’esempio. Si allena e gioca allo stesso modo, quindi segna molti gol anche in allenamento. Siamo molto fortunati, sono molto fortunato a poter allenare un giocatore così”.

Foto: twitter Inghilterra