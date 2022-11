Carsenecchi: “Partita di sofferenza e caparbietà. Un punto che deve darci fiducia”

Marco Carnesecchi, portiere della Cremonese, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Milan.

Queste le sue parole: “Partita di sofferenza quella di questa sera, ma anche di passione e di forza: abbiamo fatto qualcosa di grandioso e di molto importante. Sono stati bravi i miei compagni: ci meritiamo questo questo punto. Quando vedi che tutti lottano in campo mi piace contribuire e aiutare i miei compagni. Poi è vero la vittoria ancora non arriva ma siamo contenti perché lavoriamo bene in settimana: il pareggio di questa sera ci darà fiducia, ma non dobbiamo di certo essere presuntuosi: ora pensiamo subito all’Empoli”.

Foto: sito Cremonese