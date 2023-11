Carro (dg Bayer Leverkusen): “Alonso? Vogliamo che resti ma non obbligheremo nessuno”

Il futuro di Xabi Alonso in Germania è ancora de stabilire e, nonostante tutte le voci pongano proprio lo spagnolo come futuro allenatore del Real Madrid, l’unica certezza ad oggi è il grande lavoro che sta svolgendo a Leverkusen. Il direttore generale del club tedesco, Fernando Carro, ha parlato con il giornalista Ben Jacobs della situazione: “Non ha bisogno di una clausola che gli permetta di firmare per Real Madrid, Liverpool o Bayern. Abbiamo un rapporto molto, molto buono con Xabi e lui sa che siamo un club serio. Non obbligheremo nessuno a restare se lui non vuole restare, noi vogliamo che resti”.

Foto: Instagram Xabi Alonso